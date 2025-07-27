Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Milan Skriniar için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Slovak yıldız ile anlaşmaya vardığı ve PSG'yi beklediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE, BİR TRANSFERİ DAHA BİTİRİYOR

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran ve Archie Brown gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Geçen sezon kiralık olarak oynayan Milan Skriniar için de uzun süredir girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, transferi kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor.

MILAN SKRINIAR İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar'la 2029'a kadar 4 yıllığına anlaşmaya vardı. PSG'ye yeni teklifini yapan sarı-lacivertli takım transferde son onayı bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Milan Skriniar, kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 23 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2100 dakika sahada kalan 30 yaşındaki yıldız stoper oyuncusu, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.