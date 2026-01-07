Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaştı.

Di Marzio'nun duyurduğu habere göre sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Lazio ile 26+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Matteo Guendouzi'nin, Lazio'nun 11 Ocak Pazar günü Verona ile oynayacağı maçta sonra İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI

26 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla 16 resmi karşılaşmada boy gösterdi. Matteo Guendouzi, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.