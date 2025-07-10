Jhon Duran'ı renklerine bağlayarak transfer sezonunun ilk hamlesini yapan Fenerbahçe, Marco Asensio için de bir eşiği daha geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marco Asensio'nun transferi için PSG ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldız ile sözleşme görüşmelerine başladı. Fenerbahçe sözleşme detaylarında anlaşma sağlanması durumunda Asensio'yu renklerine bağlayacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon PSG ve kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da toplam 37 maça çıktı. Asensio bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.