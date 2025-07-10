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Spor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Marco Asensio bombası

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin 29 yaşındaki başarılı oyuncu Marco Asensio için PSG ile anlaşma sağladığı ve futbolcuyla sözleşme detayları için görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Marco Asensio bombası
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Jhon Duran'ı renklerine bağlayarak transfer sezonunun ilk hamlesini yapan Fenerbahçe, Marco Asensio için de bir eşiği daha geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marco Asensio'nun transferi için PSG ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldız ile sözleşme görüşmelerine başladı. Fenerbahçe sözleşme detaylarında anlaşma sağlanması durumunda Asensio'yu renklerine bağlayacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon PSG ve kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da toplam 37 maça çıktı. Asensio bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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