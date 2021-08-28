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Spor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Japon orta saha

Portekiz basını Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Japon futbolcu Hidemasa Morita için kulübü Santa Clara ile anlaşma sağladığını yazdı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:10 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:10
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Fenerbahçe , kadrosuna katmayı planladığı Japon futbolcu Hidemasa Morita'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Portekiz basınından Renascença'nın haberine göre sarı lacivertliler, Santa Clara'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için anlaşma sağladı.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 2021'in Ocak ayında Portekiz ekibi Santa Clara'ya transfer olan Hidemasa Morita'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Japon futbolcunun bonservis bedeli ise 3 milyon euro.

30 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Yaklaşık 7 aydır Santa Clara'da bulunan Morita, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı toplam 30 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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