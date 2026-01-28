İSTANBUL 13°C / 11°C
  Anlaşma sağlandı! Galatasaray, Pape Gueye transferini bitirmek üzere
Spor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Pape Gueye'de sona yaklaşıyor. İspanyol ekibi Villarreal ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı kırmızılı ekip başarılı futbolcuyla prensip anlaşması sağladı. İşte detaylar...

28 Ocak 2026 Çarşamba 13:04
Galatasaray'ın orta saha transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İşte son gelişmeler...

4 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan gazeteci Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Villarrealli Pape Gueye ile 4 yıllık sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı.

G.SARAY ORTA YOL ARIYOR

Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan Villarreal, pazarlıklara rağmen 35 milyon Euro'nun altına düşmüyor. Gueye'nin Galatasaray'a gelmeyi istediğini belirten sarı kırmızılı idareciler, İspanyol kulübünden bonservis fiyatı ve ödeme planı konusunda biraz daha orta yola gelmesini istiyor.

OKAN BURUK İSTİYOR

Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan golü atan Pape Gueye'yi, Okan Buruk çok beğeniyor ve kadrosunda görmeyi istiyor.

ALTYAPISI FRANSA'DAN

27 yaşındaki Gueye, futbol altyapısını Fransa'da aldı ve defansif yönü kuvvetli bir orta saha oyuncusu.

SEZON PERFORMANSI

Tam adıyla Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil kentinde doğdu. Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı. 1,89 metre boyundaki 27 yaşındaki orta saha, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Villarreal ile 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Popüler Haberler
