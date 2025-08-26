Galatasaray, stoper adayları listesinin 1 numarasında yer alan Wilfried Singo'yu önemli bir harcamayla İstanbul'a getiriyor. L'Equipe, Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi Sahilli savunmacı için Monaco ile 28 milyon euroya anlaştığını duyurdu. Çeşitli bonus maddeleri ve sonraki satıştan da pay olacak. Oyuncu ile de anlaşan Aslan, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildireceği tarih olan 2 Eylül'den önce transferi resmiyete dökecek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise 30+5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşıldığını yazdı.

DORTMUND YAKINDAN İLGİLENDİ

Fransa'da en potansiyelli oyuncular arasından gösterilen Singo'ya, Almanya'nın önde gelen ekiplerinden Borussia Dortmund yakından ilgilendi. Galatasaray ise 75 milyon euroluk Osimhen transferinden sonra savunma için de yaklaşık 30 milyon euroluk bonservis bedelini Singo için gözden çıkardı... 2023'te Torino'dan Monaco'ya 9.1 milyon euro karşılığında transfer olan Singo, şu ana kadar takımıyla 60 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde toplam 200 kez forma giyerken, 14 gol atıp 17 asist yaptı.

AKANJİ DOSYASI KAPANMIŞ OLDU

Stoperdeki bir diğer aday Akanji'nin transferi artık rafa kalktı. Kariyerine Manchester City'de devam etmek isteyen 30 yaşındaki İsviçreli savunmacı, Sarı-Kırmızılı ekipten gelen teklifi geri çevirdi. Yönetim, Akanji'nin bonservisi konusunda İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak tecrübeli oyuncunun bu tavrı sonrası Cim-Bom masadan kalktı. Yönetim, 24 yaşındaki Singo ile anlaşmasının üzerine de 30'luk İsviçreli stoperden vazgeçmiş oldu.