Anlaşma sağlandı: Galatasaray'a imza atıyor

Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.