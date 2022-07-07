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Spor

Anlaşma sağlandı: Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservisi Porto'da bulunan Oliveira ile 4 yıllık anlaşma sağlandı.

DHA7 Temmuz 2022 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
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Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

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