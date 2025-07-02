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Spor

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Lucas Perri hamlesi

Fernando Muslera'nın ardından kaleci transferi için gaza basan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Lyon forması giyen 27 yaşındaki file bekçisi Lucas Perri ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

AKŞAM2 Temmuz 2025 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Lucas Perri hamlesi
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14 sezonun ardından Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın, Lyon forması giyen Lucas Perri ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bein Sports'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı eldiven ile her konuda el sıkışırken, Fransız ekibi ile bonservis pazarlığına devam ediyor. Finansal sebeplerden dolayı bir alt lige düşürülen Lyon'un, 10-15 milyon euro civarı bir ücrete 27 yaşındaki file bekçisinin transferine onay vereceği konuşuluyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 45 karşılaşmada görev alan Perri kalesinde 60 gol görürken, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı bildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 1.97 metrelik Brezilyalı eldivenin kulübüyle olan sözleşti.

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