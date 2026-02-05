Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i gündemine aldı.

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Alman devi Bayern Münih'in 2 yıl önce 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamamıştı.

BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bavyera ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 630 dakika süre alan Boey, bir asistlik katkı verdi.