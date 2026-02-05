İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5448
  • EURO
    51,4437
  • ALTIN
    6798.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi
Spor

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi

Kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Sacha Boey transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

TRT Spor5 Şubat 2026 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi
ABONE OL

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i gündemine aldı.

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Alman devi Bayern Münih'in 2 yıl önce 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamamıştı.

BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bavyera ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 630 dakika süre alan Boey, bir asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.