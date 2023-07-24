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Spor

Anlaşma sağlandı! Gerson Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Sivasspor, Gerson Rodrigues ile anlaşmaya vardı.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Gerson Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor
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Transferin sessiz takımlarından Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Gerson Rodrigues için resmi teklif yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yiğidolar'da teknik direktör Servet Çetin'in kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuyla anlaşma zemini bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı vurgulandı. Yiğidolar, Gerson'u birkaç güne kadar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı attıracak. Gerson ile 2 yıllık kontrat yapılacağı belirtildi.

Yiğidolar'ın kadrosunu güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar'ın sezon başlayana kadar en az 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.

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