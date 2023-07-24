Anlaşma sağlandı! Gerson Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor

Transferin sessiz takımlarından Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Gerson Rodrigues için resmi teklif yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yiğidolar'da teknik direktör Servet Çetin'in kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuyla anlaşma zemini bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı vurgulandı. Yiğidolar, Gerson'u birkaç güne kadar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı attıracak. Gerson ile 2 yıllık kontrat yapılacağı belirtildi.

Yiğidolar'ın kadrosunu güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar'ın sezon başlayana kadar en az 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.