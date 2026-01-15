İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1998
  • EURO
    50,4033
  • ALTIN
    6397.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Göztepe'nin yeni golcüsü Jeh
Spor

Anlaşma sağlandı! Göztepe'nin yeni golcüsü Jeh

Göztepe, Brezilya ekiplerinden Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeh ile her konuda anlaşmaya vardı.

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Göztepe'nin yeni golcüsü Jeh
ABONE OL

Göztepe ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu kapsamda ilk olarak orta sahaya takviye yaparak İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar ardından hücum hattı için de Brezilya ekibi Ceara Sporting'in 20 yaşındaki golcüsü Guilherme Luiz'i kadrosuna kattı. Göztepe, kaleci rotasyonuna da Kayserispor altyapısından yetişen 2005 doğumlu file bekçisi Şamil Öztürk'ü dahil etti.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un hücum hattında alternatifli bir rotasyon talep etmesi üzerine bu bölgedeki arayışlarını sürdüren İzmir takımı, Brezilya ekiplerinden Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos ile her konuda anlaşmaya vardı. Jeh lakabıyla tanınan golcü oyuncunun bonservisiyle transfer edileceği öğrenildi. Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Jeh'in İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transferle birlikte Göztepe, ara transfer dönemindeki 4. takviyesini gerçekleştirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.