Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Sacha Boey'u sattıktan sonra sağ bek bölgesinde sıkıntı yaşayan ve Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan ikilisini kullanan Galatasaray, orijinal oyuncusuna kavuştu. Sacha'yı Rennes'ten alan sarı kırmızılılar, yine aynı adrese giderek bir başka genç oyuncuyu Okan Buruk'a getirdi. Coufal, Elias Jelert, Angela Preciado ve Wan-Bissaka gibi isimlerle ilgilenen Cim-Bom, Guela Doue'yi kadrosuna kattı. Transfer sürecinde ilk olarak oyuncuyla anlaşan Cim-Bom, uzun süren pazarlıkların ardından Rennes'i de 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonusla ikna etti.

HAZIRLIK KAMPINA YETİŞECEK

Alınan bilgilere göre; Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, Galatasaray ile 4 senelik kontratı kabul etti. Sarı-Kırmızılılar, her yıl için oyuncuya 1.2 milyon euro maaş ödeyecek. Rennes altyapısında yetişen oyuncunun pazartesi günü kampa katılması bekleniyor. Geçen sezon Fransız temsilcisi ile 34 mücadeleye çıkan Doue, 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. Fransız basını, transfer sürecinde Galatasaray'ın her zaman çok istekli olduğunu ve birçok takımın Doue'yi istemesine rağmen sarı kırmızılı kulübün asla geri adım atmadığını yazdı.

STRASBOURG ŞANSINI DENEDİ

Footmercato, Strasbourg'un Fildişi Sahilli sağ bek için son anlarda devreye girdiğini fakat başarısız olduğunu yazdı. Haberde, "Strasbourg, Guela Doué için Türk rakibini geçmeye çalışıyor. Oyuncunun çevresi ile iyi ilişkiler kurma yeteneğine sahip olan Strasbourg, Rennes'e 8 milyon euro önerdi. Fakat Galatasaray'a 'evet' diyen Guela Doue, kararından vazgeçmedi" ifadeleri kullanıldı. Foot-national ise "Türk kulübü, birçok talibi bulunan genç oyuncunun transferinde uzun süren çabalarının karşılığını aldı. Guela Doue, gelecek sezon Galatasaray için oynayacak" sözleriyle transferi duyurdu.