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Spor

Anlaşma sağlandı! Hakim Ziyech adım adım Al-Fateh'e

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Faslı yıldız Hakim Ziyech için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi basınında çıkan habere göre 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, Al-Fateh ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Hakim Ziyech adım adım Al-Fateh'e
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Hakim Ziyech için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

360Saudi'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in, Faslı oyuncuyla sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

FESİH GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ

Sarı-kırmızılılar Hakim Ziyech'le sözleşme feshi için görüşmeler yürütse de oyuncunun maaşının tamamını istemesi görüşmeleri zorlaştırmıştı.

GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER

Sarı-kırmızılılardan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu, Arabistan ekibiyle anlaştı. Al-Fateh yönetimi, şimdi de yıldız futbolcu için Galatasaray ile kısa süre içinde temasa geçecek.

BU SEZON RAKAMLARI 'DİP' YAPTI

31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. Ziyech, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp 1 asist yaptı.

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