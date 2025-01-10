Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Hakim Ziyech için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

360Saudi'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in, Faslı oyuncuyla sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

FESİH GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ

Sarı-kırmızılılar Hakim Ziyech'le sözleşme feshi için görüşmeler yürütse de oyuncunun maaşının tamamını istemesi görüşmeleri zorlaştırmıştı.

GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER

Sarı-kırmızılılardan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu, Arabistan ekibiyle anlaştı. Al-Fateh yönetimi, şimdi de yıldız futbolcu için Galatasaray ile kısa süre içinde temasa geçecek.

BU SEZON RAKAMLARI 'DİP' YAPTI

31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. Ziyech, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp 1 asist yaptı.