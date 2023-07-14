Beşiktaş, hücum hattına Halil Dervişoğlu transferini yapmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, daha önce Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford ile anlaşmış ancak oyuncu tarafıyla maaş konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu gelişmenin ardından görüşmeler sekteye uğrasa da Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için temaslarına devam etti ve 23 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda anlaşma sağladı.

BAŞARI BONUSU ÖDENECEK

Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Brentford'a bonservis ödemeyecek. Başarı bonusuna bağlı olarak İngiliz ekibine 500 bin euro ödenecek.

Halil Dervişoğlu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Genç futbolcu, daha sonra ise takımın Almanya'daki kampına katılacak.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ

Halil Dervişoğlu'nun adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.

25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.