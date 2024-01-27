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Spor

Anlaşma sağlandı! İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi...

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi netleşti. 24 yaşındaki oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah27 Ocak 2024 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi...
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bunun üzerine kulüp başkanları nezdinde bir görüşme gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki orta saha için farklı takımların da teklifinin olduğunu belirterek, rakamın daha da yükselmesi gerektiğini vurguladı. Trabzonspor cephesi transferde henüz imzaların atılmadığını belirtse de Hull City tarafı, prensipte anlaşmanın olduğunu doğruladı. Abdülkadir'in hafta içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Bu arada iki kulüp arasında direkt olarak bonservis veya bonservisin yanında bir sonraki satıştan pay olarak iki seçenek üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Yıldız futbolcunun Hull City'ye gitme konusundaki ısrarı nedeniyle Trabzonspor'un pazarlıkta eli de oldukça sıkıntılı duruma düştü.

Trabzonspor'da bu sezon 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 6 asist yaptı.

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