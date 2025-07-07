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Spor

Anlaşma sağlandı! İşte Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi

Galatasaray, 25 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun kiralık transferi için Çaykur Rizespor ile anlaştı.

TRT Spor7 Temmuz 2025 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! İşte Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi
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Galatasaray, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıyor. Sarı kırmızılılar, Kerem Demirbay, Mathias Ross, Atakan Ordu'nun ardından Halil Dervişoğlu ile de vedalaştı.

Halil Dervişoğlu, yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Yeşil mavililer, milli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Halil Dervişoğlu, Rize'ye giderek takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak geçirmişti. Dervişoğlu, geçen sezonu 3 gol ve 5 asistle kapattı.

Halil Dervişoğlu'nun 30 Haziran 2027'ye kadar Galatasaray ile kontratı bulunuyor.

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