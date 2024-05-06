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Spor

Anlaşma sağlandı! İşte Julen Lopetegui'nin yeni takımı

Bir süredir takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Julen Lopetegui'n İngiliz ekibi West Ham ile anlaştığı iddia edildi.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! İşte Julen Lopetegui'nin yeni takımı
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Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran İspanyol teknik adam Julen Lopetegui'nin yeni adresi belli oluyor.

WEST HAM İLE ANLAŞTI

The Guardian'ın haberine göre; Lopetegui, Premier Lig ekibi West Ham ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

West Ham'ın teknik direktör David Moyes ile sezon sonunda yollarını ayıracağını belirtilirken, gelecek sezon takımın başında Lopetegui'nin olacağı ifade edildi.

BAYERN MUNIH'İ REDDETTİ

Haberde, İspanyol çalıştırıcıya Bayern Münihi'in de talip olduğu ancak Lopetegui'nin Premier Lig'de çalışmayı istediği ancak Bavyera ekibine sıcak bakmadığı aktarıldı.

West Ham United, Premier Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 49 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

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