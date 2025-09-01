İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Anlaşma sağlandı! İşte Lois Openda'nın yeni adresi

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden İtalyan ekibi Juventus, Leipzig forması giyen Lois Openda'yı için kulübü ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! İşte Lois Openda'nın yeni adresi
Juventus, Leipzig forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS ANLAŞTI

İtalyan ekibi, Openda'nın satın alma opsiyonlu kiralık olarak için Leipzig ile anlaşmaya vardı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Juventus ve Leipzig arasında 25 yaşındaki santrfor için yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun zorunlu ve belirli şartlara bağlı olduğu belirtildi.

ÖDENECEK BONSERVİS

Juventus, Openda transferi için Leipzig'e 40 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapacak.

İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Openda ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Leipzig forması altında 3 maçta süre bulan Openda, gol sevinci yaşayamadı.

