Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miha Zajc, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

DINAMO ZAGREB İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertlilerde teknik heyet kararıyla Portekiz kampına götürülmeyen Zajc, Dinamo Zagreb'e transfer oluyor.

ŞARTLARINI KABUL ETTİ

Germanijak'ta yer alan habere göre, Zajc, Dinamo Zagreb'in şartlarını kabul etti ve Hırvat ekibi ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE BEKLENİYOR

Hırvat basınında yer alan haberde, Zajc transferi için Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakmasının beklendiği yazıldı. Fenerbahçe'nin, Zajc'ı kamp kadrosuna dahil etmemesinin sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi hiç düşünmediği olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin Zajc ile yollarını ayırması durumunda Sloven futbolcunun, Dinamo Zagreb'e tranferi için engel kalmayacağı yazıldı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.