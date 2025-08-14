İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Anlaşma sağlandı! Jacob Ramsey'in yeni adresi Newcastle United

Premier Lig ekibi Newcastle United, Jacob Ramsey'i kadrosuna katabilmek için Aston Villa ile 46 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 16:43
Anlaşma sağlandı! Jacob Ramsey'in yeni adresi Newcastle United
Alexander Isak'ın takımdan ayrılma tehdidiyle yaz transfer dönemini geçiren Newcastle United, yıldız transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Jacob Ramsey'nin transferi için Aston Villa ile 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberde, yıldız orta saha oyuncusunun kulüple kişisel şartlarda da anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Jacob Ramsey, geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 46 maçta sahada yerini alırken 4 gol atıp 7 de asist yaptı.

