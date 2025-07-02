Anlaşma sağlandı! Jonathan David'in yeni adresi İtalyan devi

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'le kontratı biten ve serbest kalan Jonathan David imzayı atıyor.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Jonathan David'in yeni rotası İtalya oldu.

Sözleşmesi sona erdiği için istediği takımla görüşme hakkına sahip olan David, İtalyan devi Juventus'la anlaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre David, Juventus'la her konuda sözlü bir anlaşma sağladı.

Uzun süreli bir sözleşmeye imza atacak David'in transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerini tamamlamak için kısa süre içinde İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıkan Jonathan David, 25 gol atarken 12 asist kaydetti. David kariyerinde Gent ve Ottawa ISC formalarını da giydi. Kanadalı golcü, çıktığı 315 maçta 146 gol ve 45 asistle oynadı.