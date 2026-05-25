Suudi ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağını açıklayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus kulüp ile yeniden anlaşma sağladı. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan deneyimli çalıştırıcı Suudi ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar....

BEYZA NUR YILMAZ25 Mayıs 2026 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan teknik direktör Jorge Jesus ile sürpriz bir gelişme yaşandı...

7 yıl aradan sonra Al Nassr'a Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğu getiren teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermişti. Al Nassr'da kalmayacağının sinyallerini kendisi de veren Portekizli teknik adam için adeta mucize bir gelişme yaşandı.

1 YILLIK ANLAŞMA

Suudi gazeteci Bukairy'nin son dakika geçtiği habere göre, Al Nassr, Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşmaya vardı.

CRISTIANO RONALDO ETKİSİ

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi gerektiğini yönetime bildirmesi sonrası adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Jorge Jesus'un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Belki de Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın."

