Anlaşma sağlandı! Marco Silva, Benfica yolcusu

Benfica, Jose Mourinho'nun ardından takımın başına Marco Silva'yı getirmek için prensip anlaşmasına vardı.

A Bola'da yer alan habere göre; Fulham'da görev yapan 48 yaşındaki Portekizli teknik adamın, kararını İngiliz kulübüne bildirmek üzere Londra'ya gittiği ifade edildi.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME PLANI

Benfica ile Marco Silva arasında yapılan görüşmelerde uzun vadeli bir proje üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Tarafların, Portekizli çalıştırıcıyı 3 yıl boyunca Luz'da tutabilecek bir sözleşme üzerinde durduğu kaydedildi.

Sözleşmenin doğrudan 3 yıllık mı olacağı yoksa 2 yıl artı 1 yıl opsiyon şeklinde mi düzenleneceği konusunda son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

FULHAM'A KARARINI BİLDİRECEK

Marco Silva'nın, Fulham ile yeni sözleşme imzalamama kararını yönetime iletmek için Londra'ya geçtiği öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın, İngiliz kulübünden saygılı bir ayrılık yapmak istediği ve süreci bu doğrultuda yürüttüğü belirtildi.

Benfica cephesinin ise bu transfer için oldukça kararlı olduğu, Mourinho sonrası dönemi vakit kaybetmeden planlamak istediği vurgulandı.

MOURINHO AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

Haberde, Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılmasının beklendiği de aktarıldı. Portekizli teknik adamın Real Madrid'deki başkanlık sürecini yakından takip ettiği ve Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde yeni bir dönem için ihtimalin güçleneceği ifade edildi.

Benfica'nın Mourinho'nun ayrılığından kasasına girecek 15 milyon Euro'luk geliri, Marco Silva'nın imza parası ve yüksek maaşını karşılamak için kullanabileceği ileri sürüldü.

MARCO SILVA'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başlayan Marco Silva, burada yakaladığı çıkışla Portekiz futbolunun dikkat çeken genç teknik adamlarından biri haline geldi. Ardından Sporting Lizbon'un başına geçen Silva, kariyerinin devamında Olympiakos, Hull City, Watford, Everton ve Fulham'da görev yaptı.

Olympiakos ile Yunanistan'da şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, İngiltere'de ise özellikle Fulham performansıyla öne çıktı. Londra ekibini Championship'ten Premier Lig'e taşıyan Silva, sonrasında Premier Lig'de oynattığı organize ve hücum odaklı futbolla takdir topladı.