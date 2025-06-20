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Spor

Anlaşma sağlandı! Mario Lemina Arabistan yolcusu

Transfer dönemi devam ederken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi basınında çıkan habere göre Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina için Al Shabab düğmeye bastı. Suudi ekibinin Mario Lemina ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Mario Lemina Arabistan yolcusu
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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre, Al Shabab Kulübü, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı transfer listesine aldı.

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Lemina, kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Gabonlu oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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