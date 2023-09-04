Avrupa kupalarına listelerin gönderilmesi için son saatler yaşanırken Fransa'dan Türkiye için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; bonservisi Arsenal'de bulunan Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.

YA FENERBAHÇE YA BEŞİKTAŞ

Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ancak fikrinin değiştiği yazılırken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI" İDDİASI

L'Equipe'in daha sonra güncellediği habere göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Haberde oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği yazıldı.

Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.