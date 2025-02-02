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Spor

Anlaşma sağlandı! Nicolo Zaniolo adım adım Fiorentina'ya

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo yeni takımı belli oluyor. Sarı kırmızılı ekip 25 yaşındaki genç yıldız oyuncu için Fiorentina anlaşma sağladı. Nicolo Zaniolo ligin ikinci yarısını Fiorentina'da geçirecek. İşte detaylar...

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 12:25 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Nicolo Zaniolo adım adım Fiorentina'ya
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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, ara transferde ise Fiorentina'ya imza atıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray ve Fiorentina, İtalyan futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Galatasaray ile Fiorentina arasında yapılan anlaşma satın alma opsiyonlu kiralık şekilde olacak. Zaniolo'nun, Fiorentina'nın maçlarının yüzde 60'ında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Zaniolo'nun Fiorentina'ya transferi için İtalyan oyuncunun şu anda forma giydiği Atalanta ile evrak işlerinin tamamlanması bekleniyor.

Atalanta'da bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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