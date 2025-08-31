Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip çıktığı iddia edildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan futbolcu için sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı. Haberde, Çizme ekibinin 10 milyon euro satın alma opsiyonu olacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 10 payın sözleşmeye ekleneceği belirtildi.

ZANIOLO İLE ANLAŞTILAR

Öte yanan Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncuyu için en az 12 milyon euro istediği vurgulandı. Ayrıca Udinese'nin Zaniolo ile 2029'a kadar sürecek bir prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, burada 36 maça çıktı. İtalyan oyuncu bu müsabakalarda 6 gol atıp 3 de asist yaptı.