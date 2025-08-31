İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Nicolo Zaniolo İtalya yolcusu
Spor

Anlaşma sağlandı! Nicolo Zaniolo İtalya yolcusu

Transfer dönemi devam ederken Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte geleceği merak konusu olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo yeniden İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Nicolo Zaniolo İtalya yolcusu
ABONE OL

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip çıktığı iddia edildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan futbolcu için sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı. Haberde, Çizme ekibinin 10 milyon euro satın alma opsiyonu olacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 10 payın sözleşmeye ekleneceği belirtildi.

ZANIOLO İLE ANLAŞTILAR

Öte yanan Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncuyu için en az 12 milyon euro istediği vurgulandı. Ayrıca Udinese'nin Zaniolo ile 2029'a kadar sürecek bir prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, burada 36 maça çıktı. İtalyan oyuncu bu müsabakalarda 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.