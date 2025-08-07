İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Anlaşma sağlandı! PSG, Lucas Chevalier transferini bitiriyor

Fransız devi PSG, Lille forması giyen 23 yaşındaki genç file bekçisi Lucas Chevalier için anlaşma sağladı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 17:35
Anlaşma sağlandı! PSG, Lucas Chevalier transferini bitiriyor
Paris Saint-Germain, Lille'den Fransız kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ve Lille, 23 yaşındaki file bekçisi için anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Paris Saint-Germain, Chevalier için Lille'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek Fransız eldiven, başkent temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lucas Chevalier'in, Paris Saint-Germain'e transferinin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

