Anlaşma sağlandı! PSG, Lucas Chevalier transferini bitiriyor

Paris Saint-Germain, Lille'den Fransız kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ve Lille, 23 yaşındaki file bekçisi için anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Paris Saint-Germain, Chevalier için Lille'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek Fransız eldiven, başkent temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lucas Chevalier'in, Paris Saint-Germain'e transferinin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.