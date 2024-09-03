Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rade Krunic'in yeni adresi netlik kazanıyor.

Sarı-lacivertliler, Bosnalı futbolcu için teklif yapan Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusu bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a gidecek.

Kızılyıldız, transfer için Krunic'i de ikna etti. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kavuşması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Bosnalı orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." şeklinde konuşmuştu.