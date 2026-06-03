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Spor

Anlaşma sağlandı! Real Madrid'de ilk transfer: Denzel Dumfries

Son iki sezonda beklentileri karşılayamayan İspanyol devi Real Madrid transfer için düğmeye bastı. Eflatun beyazlı ekip, Inter forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Denzel Dumfries ile anlaşma sağladı.

TRT Spor3 Haziran 2026 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Real Madrid'de ilk transfer: Denzel Dumfries
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Real Madrid transfer için kolları sıvadı. Son 2 sezonda hedeflerinin uzağında kalarak taraftarlarını üzen eflatun beyazlılar, güçlü bir takım kurmak için harekete geçti.

İspanyol kulübünde 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde tekrar aday olan mevcut başkan Florentino Perez, yeni sezonun ilk transferini savunmaya yapıyor. İtalyan basını, Real Madrid'in İnter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries ile anlaştığını duyurdu.

Madrid ekibinin, 30 yaşındaki oyuncunun 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi gerçekleştireceği belirtildi.

Tarafların her konuda el sıkıştığı, resmi imzaların birkaç gün içinde atılacağı bildirildi.

Denzel Dumfries, geçen sezon İnter'de 28 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

5 sezondur İnter forması giyen deneyimli savunmacı, Milano ekibinde 8 kupa kazandı.

Tecrübeli futbolcu, Hollanda milli takımının da önemli isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Denzel Dumfries, milli formayla çıktığı 71 maçta 11 gol 22 asist üretti.

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