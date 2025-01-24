Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu...

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Samet Akaydin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

Deneyimli stoper, 1.5 yıl boyunca Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Samet Akaydin, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli stoper, 2022-2023 sezonunun devre arasında sarı lacivertlilere imza attı. Fenerbahçe, bu transfer için Adana Demirspor'a 3 milyon 750 bin avro ödemişti.