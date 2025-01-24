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Spor

Anlaşma sağlandı! Samet Akaydin adım adım Çaykur Rizespor'a

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de gelenlerin yanı sıra gidenler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertli ekibin milli yıldızı Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile anlaştı. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Samet Akaydin adım adım Çaykur Rizespor'a
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Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu...

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Samet Akaydin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

Deneyimli stoper, 1.5 yıl boyunca Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Samet Akaydin, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli stoper, 2022-2023 sezonunun devre arasında sarı lacivertlilere imza attı. Fenerbahçe, bu transfer için Adana Demirspor'a 3 milyon 750 bin avro ödemişti.

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