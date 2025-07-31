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Spor

Anlaşma sağlandı! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Cagliari, siyah beyazlı ekip ile Semih Kılıçsoy transferi için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu
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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı.

19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 46 maça çıkan Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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