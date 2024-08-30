Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.