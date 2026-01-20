Beşiktaş, iç transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanırken bir sıcak gelişme de Tammy Abraham cephesinde yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Aston Villa, eski golcüsü Tammy Abraham ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin, Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde de önemli bir aşamaya geldiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Aston Villa ile görüşen Beşiktaş, Abraham'ın transferine karar verdikten sonra yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Abraham, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.