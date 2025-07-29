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Spor

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, Benjamin Bouchouri transferini bitiriyor

Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bordo mavili ekip, Saint Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouri için kulübü ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 14:42 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, Benjamin Bouchouri transferini bitiriyor
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

GELECEĞE YATIRIM

Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Benjamin Bouchouri transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın. Fransız basınında çıkan haberlere göre Saint Etienne ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki futbolcuyla da 3+1 yıllığına el sıkışılmıştı. 23 yaşındaki Faslı merkez orta saha geleceğe yatırım olarak da düşünülüyor.

3.5 MİLYONA TAMAM

Tarafların olumlu ilerleyen görüşmeleri sonrası transferin 3.5 milyon Euro civarında sonuçlanması bekleniyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bouchouari'nin, kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması planlanıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

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