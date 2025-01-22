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Spor

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'un yeni forveti Danylo Sikan

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı. Forvet takviyesi yapmak isteyen bordo mavili ekip, Shakhtar Donetsk'in 23 yaşındaki oyuncusu Danylo Sikan için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaştı. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam22 Ocak 2025 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'un yeni forveti Danylo Sikan
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Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, transferde de gaza bastı. Bordo-Mavililer, Shakhtar Donetsk'i 6 milyon euro ve çeşitli bonuslarla ikna ederek Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu da ikna eden Trabzonspor, kısa süre içerisinde transferi açıklayacak. Ukrayna U23 Milli Futbol Takımı'nda kaptan olarak top koşturan Sikan, sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takibe alarak transfer söylentilerini doğruladı.

Öte yandan Karadeniz ekibinde sağ bek olarak görev yapan Ukraynalı oyuncu Batagov da transferi doğruladı. 4-0 kazanılan Sivasspor mücadelesinin ardından vatandaşı Sikan'la ilgili gelen soruya gülümseyerek yanıt veren Batagov ülkesinin basınında gündem oldu. Dynamomania adlı haber sitesi "Birisi ona Shakhtar'ın forveti Sikan'ın bu kulübe transfer olup olmayacağını sorduğunda Batagov gülümsedi ve şu cevabı verdi: "Evet." Sikan zaten Instagram'da Trabzonspor'u takip etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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