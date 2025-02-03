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Spor

Anlaşma sağlandı! Victor Nelsson adım adım İtalyan devine

Dün Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna transfer ihtimali nedeniyle alınmayan Victor Nelsson yeni takımı netleşti. Danimarkalı oyuncunun transferi için Roma ve Galatasaray arasında prensip anlaşması sağlandı. İşte detaylar....

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Victor Nelsson adım adım İtalyan devine
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Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 26 yaşındaki stoper, transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep FK maçının kamp kadrosuna yazılmamıştı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Victor Nelsson'un transferi için Roma ve Galatasaray arasında prensip anlaşması sağlandı.

Nelsson'un yeni takımının İtalyan devi Roma olması bekleniyor.

GALATASARAY KARNESİ

Nelsson, Galatasaray formasıyla kariyerinde 144 maça çıktı. Danimarkalı savunmacı bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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