Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 26 yaşındaki stoper, transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep FK maçının kamp kadrosuna yazılmamıştı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Victor Nelsson'un transferi için Roma ve Galatasaray arasında prensip anlaşması sağlandı.

Nelsson'un yeni takımının İtalyan devi Roma olması bekleniyor.

GALATASARAY KARNESİ

Nelsson, Galatasaray formasıyla kariyerinde 144 maça çıktı. Danimarkalı savunmacı bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.