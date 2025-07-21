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Spor

Anlaşma sağlandı! Victor Osimhen'de işlem tamam

Galatasaray uzun süredir mesai harcadığı Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin, 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde ödeyecek. Osimhen'in, en kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM21 Temmuz 2025 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Victor Osimhen'de işlem tamam
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G.Saray, yılan hikayesine dönen Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Nijeryalı'nın, "G.Saray'dan başka takımda oynamam" sözünden güç alan Cim-Bom, Napoli Başkanı De Laurentiis'in bitmek bilmeyen talepleri karşısında masadan kalkmadı ve İtalyan ekibiyle el sıkıştı. Anlaşmaya göre G.Saray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verilecek. Ayrıca sözleşmede 5 milyon euroluk bir bonus maddesi de yer alıyor. Ek olarak G.Saray, 26'lık golcüyü önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satamayacak, ve sonraki satışın karından yüzde 10 pay verecek.

TÜM KALBİYLE G.SARAY'I SEÇTİ

Al Hilal'e defalarca kez 'hayır' cevabını veren Victor, Suudi Arabistan ekibinin en son yaptığı, senelik 40 milyon euroluk maaş teklifini de reddetmişti. Öte yandan İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Juventus da son ana kadar Osimhen için ciddi şekilde devredeydi. Ancak başarılı golcü, duruşunu bozmayarak tüm kalbiyle Galatasaray'ı seçti. Şu anda ülkesi Nijerya'da bulunan Osimhen'in, en kısa sürede İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor

4 YILLIĞINA İMZA ATACAK

26 yaşındaki yıldız ile 3+1 yıllığına prensipte anlaşmaya varan Galatasaray'ın, Osimhen'e senelik 16 milyon euro maaş ödeyeceği belirtiliyor. Ekstra 5 milyon euronun da sponsor bir inşaat firması tarafından ödeneceği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezonda 41 maçta görev alan başarılı forvet, 37 gol ve 8 asist kaydetti. Süper Lig'in de gol kralı olan Osimhen, G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun en önemli aktörleri arasında gösteriliyor. Victor'un güncel piyasa değeri ise 70 milyon euro seviyesinde.

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