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Spor

Anlaşma sağlandı! Vinicius Jr.'a yeni sözleşme

Suudi ekiplerinin radarında olan Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ile Real Madrid sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Vinicius Jr.'a yeni sözleşme
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Real Madrid, Vinicius Jr.'ın sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan takımlarının ilgilendiği Brezilyalı futbolcu, kariyerini Real Madrid'de sürdürme kararı aldı.

İspanyol devine 2018'de Flamengo'dan imza atan Vinicius Jr.'ın mevcut kontratı 2027'de sona eriyor. AS'ta yer alan haberde Real Madrid'in Vinicius'un kontratını 3 yıl uzatacağı belirtildi.

Yıldız futbolcunun yeni kontratından toplamda 100 milyon euro kazanacağı ve sezonluk 20 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olacağı ifade edildi.

Vinicius'la yeni sözleşme imzalandıktan sonra yeni kontratın 2027 sonrasından itibaren değil, gelecek sezondan itibaren devreye gireceği aktarıldı.

Brezilyalı yıldıza Suudi Arabistan'dan 5 yıl için 1 milyar euroluk bir teklif geldiği ancak Vinicius'un Real Madrid'den hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

Real Madrid kariyerinde 314 maça çıkan Vinicius Jr., bu karşılaşmalarda 105 gol ve 79 asist kaydetti.

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