28 Ekim 2025 Salı
  • Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü
Spor

Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

28 Ekim 2025 Salı 13:32
Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Bununla birlikte takımın yeni teknik direktörü de belli oldu.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.

