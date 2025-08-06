İngiliz Leicester City'le her konuda anlaşan Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi ikna etmekte zorlandı. İspanyol Real Betis'in araya girmesiyle kafası karışan ve dün akşam saatlerine kadar Siyah-Beyazlılar'ı oyalayan 28 yaşındaki Nijeryalı, daha sonra uzlaşmak durumunda kaldı. Çünkü Betis, Beşiktaş'ın önerdiği bonservis bedelini L.City'e vermeyince İspanya hayali suya düştü. Siyah beyazlılarla tekrar görüşüp, anlaşan Ndidi, kulübüyle alacak-verecek meselesini çözdükten sonra imza atmak için İstanbul'un yolunu tutacak.

303 MAÇTA 18 GOL 22 ASİST

Wilfred Ndidi, Kartal'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 2016-17 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 303 maça çıktı ve 18 gol-22 asistlik skor katkısı üretti. Geride kalan sezonda ise Premier Lig ekibiyle 30 karşılaşmada şans buldu ve söz konusu müsabakalarda 6 gole direkt katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Wilfred Ndidi'nin Leicester City ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyordu.