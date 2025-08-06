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Spor

Anlaşma sağlandı! Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Wilfred Ndidi İspanyol Real Betis'in araya girmesiyle kafası karıştı. Ancak dünkü ikna girişimlerinin ardından Beşiktaş'a “evet” dedi. 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun kulübüyle alacak-verecek meselesini çözdükten sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM6 Ağustos 2025 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a
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İngiliz Leicester City'le her konuda anlaşan Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi ikna etmekte zorlandı. İspanyol Real Betis'in araya girmesiyle kafası karışan ve dün akşam saatlerine kadar Siyah-Beyazlılar'ı oyalayan 28 yaşındaki Nijeryalı, daha sonra uzlaşmak durumunda kaldı. Çünkü Betis, Beşiktaş'ın önerdiği bonservis bedelini L.City'e vermeyince İspanya hayali suya düştü. Siyah beyazlılarla tekrar görüşüp, anlaşan Ndidi, kulübüyle alacak-verecek meselesini çözdükten sonra imza atmak için İstanbul'un yolunu tutacak.

303 MAÇTA 18 GOL 22 ASİST

Wilfred Ndidi, Kartal'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 2016-17 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 303 maça çıktı ve 18 gol-22 asistlik skor katkısı üretti. Geride kalan sezonda ise Premier Lig ekibiyle 30 karşılaşmada şans buldu ve söz konusu müsabakalarda 6 gole direkt katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Wilfred Ndidi'nin Leicester City ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyordu.

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