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Spor

Anlaşma sağlandı! Wilfred Ndidi Beşiktaş için geliyor

Transferde vites yükselten Beşiktaş, 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer görüşmelerinde sona gelen siyah beyazlı ekip, başarılı oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Wilfred Ndidi Beşiktaş için geliyor
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenerek hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların orta saha için uzun süredir radarında olan Wilfred Ndidi transferinde artık resmi adımlar atılıyor.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un duyurduğu üzere, Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon euroluk teklif sundu ve bu teklif İngiliz kulübü tarafından kabul edildi. Gelişmeleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile yürüttüğü görüşmelerde de sona geldi.

Siyah-beyazlılar, Ndidi ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELECEK

Ndidi, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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