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Spor

Anlaşma sağlandı! Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Son olarak Vural'ın adı Şota Arveladze ile yolları ayıran Hull City için gündeme gelmişti.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HULL CİTY İÇİN GÜNDEME GELMİŞTİ

Vural'ın adı Şota Arveladze ile yolları ayıran Hull City için gündeme gelmişti. Birçok futbolsever İngiliz ekibinin başına Yılmaz Vural'ın getirilmesi için paylaşımlarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Yılmaz Vural'ın ismi gündeme gelmişti. Sosyal medyada Yılmaz Vural ismi kısa sürede trendlere yükselerek gündem olmuştu.

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