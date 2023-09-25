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Spor

Anlaşma şartları belli oldu! Beşiktaş, stadyum sponsorunu açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Anlaşma şartları belli oldu! Beşiktaş, stadyum sponsorunu açıkladı
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Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Beşiktaş, anlaşmadan ilk sene 230.383.150 TL alacağını daha sonraki seneler bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

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