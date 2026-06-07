Anlaşma tamam! Alexander Sörloth, Juventus yolcusu

Juventus, yaz transfer döneminde Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Matteo Moretto'nun haberine göre siyah-beyazlı ekip, Norveçli golcü ile kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardı.

Son dönemde Atletico Madrid'den ayrılabileceği konuşulan 30 yaşındaki santrfor için daha önce de Juventus'un somut girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Juventus ile Sörloht arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Transferin gerçekleşmesi halinde deneyimli golcünün 2030 yılına kadar sözleşme imzalaması ve yıllık 4 milyon euro maaş alması bekleniyor.

ATLETICO İLE PAZARLIK MASASI

Ancak transferin tamamlanabilmesi için Juventus'un Atletico Madrid'i satış konusunda ikna etmesi gerekiyor. İspanyol ekibinin, oyuncuya Premier League'den gelen ilgiyi de göz önünde bulundurarak kararını hemen vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

30 MİLYON EURO SINIRI

Öte yandan Juventus'un, Sörloth için 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemek istemediği aktarıldı.

İtalyan ekibinde yönetici Giorgio Chiellini'nin kısa süre önce Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılacağını doğrulaması, kulübün yeni bir santrfor arayışına yönelmesine neden olmuştu.

PERFORMANSI

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Alexander Sörloth, geride kalan sezonda La Liga'da çıktığı 35 maçta 13 gol kaydetti. Norveçli futbolcu bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de görev aldı.