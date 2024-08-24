Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, mutlu sona çok yaklaştı. Siyah beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak üzere. Beşiktaş, Alman ekibi ile 5 milyon euro karşılığında anlaştı. 26 yaşındaki savunmacının hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar, Uduokhai'yi geçtiğimiz ay İstanbul'a davet edip Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdirmişti. Augsburg ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriyor.

AUGSBURG PERFORMANSI



2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ekibi ile 5 milyon euro karşılığın- Augsburg ile sözleşmesi gele- ve 1 asist yaptı.