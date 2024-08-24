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Spor

Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Felix Uduokhai

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcu Felix Uduokhai için kulübü Augsburg ile anlaştı. İşte detaylar...

Akşam24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Felix Uduokhai
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Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, mutlu sona çok yaklaştı. Siyah beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak üzere. Beşiktaş, Alman ekibi ile 5 milyon euro karşılığında anlaştı. 26 yaşındaki savunmacının hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar, Uduokhai'yi geçtiğimiz ay İstanbul'a davet edip Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdirmişti. Augsburg ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriyor.

AUGSBURG PERFORMANSI

2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ekibi ile 5 milyon euro karşılığın- Augsburg ile sözleşmesi gele- ve 1 asist yaptı.

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