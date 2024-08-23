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Spor

Anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için anlaşmaya vardı. Milli oyuncu, kısa süre içinde İngiltere'ye gidecek.

23 Ağustos 2024 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Anlaşma tamam! Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İNGİLTERE'YE GİDECEK

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, kısa süre içinde İngiltere'ye gidecek.

Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

MANU VAZGEÇTİ

Ferdi Kadıoğlu transferi için adı geçen bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise bonservisin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

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