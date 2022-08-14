Anlaşma tamam! İşte Dimitrios Pelkas'ın yeni adresi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dimitrios Pelkas için yol göründü. Hull City'nin Dimitrios Pelkas için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

DIMITRIOS PELKAS'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe ile Dimitrios Pelkas'ın transferi için prensipte anlaşmaya vardı.

EROL BULUT'UN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Sarı-lacivertlilerin 2020 yazında PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, teknik direktör Erol Bulut döneminde takımın vazgeçilmezlerindendi. Yunan oyuncu o sezon 8 gol ve 8 asistle takımına önemli katkıda bulunmuştu.

PELKAS'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1266 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.