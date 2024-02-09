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Spor

Anlaşma tamam! İşte Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Halil Dervişoğlu sarı kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibi Hatayspor ile anlaştı. İşte detaylar...

9 Şubat 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Anlaşma tamam! İşte Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı
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Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere...

Habere göre Akdeniz ekibi, Halil Dervişoğlu'nu transfer için ikna etmeyi başardı. Sarı kırmızılı kulüple transferi tamamlamak için son detayların görüşüldüğü belirtildi.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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