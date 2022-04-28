Anlaşma tamam! İşte Ozan Tufan'ın yeni adresi...

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Ozan Tufan için sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN BELİRSİZLİĞİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Watford'a gönderilen Ozan Tufan, İngiltere'de beklentilerin altında kalarak geçtiğimiz ara transferde sarı-lacivertlilere geri dönmüştü. Ancak 27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı ve geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakıldı.

OZAN TUFAN, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fotomaç'ın haberine göre; Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerden ayrılığı kafasına koydu. Galatasaray'dan gelen teklifi reddeden 27 yaşındaki orta saha, Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz ara transferde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçta yalnızca 285 dakika forma şansı buldu. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısı yapamadı.